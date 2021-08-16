حاكم رأس الخيمة يبحث العلاقات الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه في جبل جيس، أمس، مون بيونج جون، قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله.ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بقنصل كوريا الجنوبية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، عبّر مون بيونج جون، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.

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