مماشٍ وأرضيات مطاطية في عدد من حدائق الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

أنجزت بلدية مدينة الشارقة مماشي وأرضيات مطاطية في حدائق القرائن 3 و4 و5 والنهدة، والصفيا والنوف 1، وذلك وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باتباع نمط حياة صحي وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة، وتماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الاستدامة. وأكدت المهندسة سوسن بطي بن حديد مديرة إدارة المرافق والمشاريع: إن البلدية تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة وتوفير خدمات ذات جودة عالية للقاطنين والزوار.

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