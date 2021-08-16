«مياه الأمل» مبادرة خيرية تحت مظلة «دار البر»

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت جمعية دار البر و«لايف» لصناعات المياه، التي يقع مقرها في دبي، اتفاقية تعاون، أطلق الطرفان بموجبها مبادرة تحت شعار «مياه الأمل»، تنص على تخصيص الطرف الثاني «درهماً واحداً» على كل فاتورة من المبيعات اليومية، لصالح أعمال الخير والإحسان، التي تنفذها الجمعية، لاسيما مشاريع «سقيا الماء». ومثل الجمعية، خلال توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدار البر، في حين مثل شركة «لايف» راشد محمد العامري الرئيس التنفيذي. وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري: إن اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجانبين في خدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل توسيع شبكة شراكاتها المجتمعية والوطنية.

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