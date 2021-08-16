«أوقاف دبي» تحدد مسؤوليات إدارة الأصول بكفاءة

المصدر: (دبي- البيان)

أصدرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي دليلاً إرشادياً يحدد مسؤوليات مديري الأوقاف ويمكنهم من إدارة الأصول الوقفية بالشكل الأمثل.

وأوضح الدليل أن نظار الوقف الذين يديرون الأوقاف بأنفسهم منوط بهم المحافظة على الأملاك الوقفية وبذل العناية اللازمة لإدارتها، مشيراً إلى أن الواقف مسند إليه إعداد موازنة مالية سنوية وتقارير مالية دورية لأنشطة الوقف والجهود المبذولة فيها.

ويعزز الدليل مبادئ إدارة الوقف بمهارة واستغلاله بكفاءة عالية من قبل نظار الوقف، مؤكداً على تطبيق العناية المالية من خلال تأسيس سجلات نظامية مالية تضمن حسن الأداء لإدارة المشروع الوقفي.

وتطرق الدليل إلى حسن التصرف في إدارة الموارد المالية والمصروفات بما يضمن سلامة العمل الخيري مدعماً بالأوراق والمستندات اللازمة، إلى جانب مراعاة الاشتراطات العامة للمؤسسة لإدارة أوقاف المساجد واشتراطات ترخيص وتشغيل المحال التجارية المُلحقة بالمسجد.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: يعتبر الوقف الرافد الأساسي لدعم العمل الخيري والاجتماعي والمحرك الهام في مسيرة الاقتصاد في الدول، ويشكل الواقف الحلقة الأساسية في عملية التنمية المستدامة ما يستوجب تعزيز دوره.

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