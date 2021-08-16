بلدية دبي تسحب 1404 مركبات مهملة منذ بداية العام الجاري

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

سحبت بلدية دبي 1404 مركبات مهملة من بداية عام 2021 لغاية نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تركها أصحابها في المواقف أو في المواقف الترابية، وتم تحرير 12832 إنذار إزالة، تشمل ملصق إزالة ورسائل نصية، في الفترة ذاتها.

إجراءات

وأكدت بلدية دبي أن الإجراءات التي تعتمدها البلدية لمراحل سحب المركبات المهملة تتثمل بوضع إشعار إزالة لاصق على المركبة أو المعدة المهملة المخالفة أو إرسال رسالة نصية لأصحاب المركبات المهملة التي تحمل لوحة إمارة دبي، تمهيداً لإزالتها ونقلها بعد استيفاء الإجراءات والمدة القانونية للإشعار، ويمثل إشعار الإزالة أو الرسالة النصية تنبيهاً وتحذيراً لنقل المركبة إذا لم تتم إزالة الضرر عنها إلى جانب إعداد برنامج لإزالة المركبات المهملة المستوفية للإجراءات القانونية التي لم يستجب فيها مالك المركبة المخالفة لتعليمات البلدية الموضحة على إشعار الإزالة أو الرسالة النصية، كتنقل المركبة المهملة بوساطة رافعات نقل المركبات إلى شبك حجز البلدية التابع للدائرة، ويتم حفظ المركبات التي تمت إزالتها في شبك حجز البلدية ثم تقوم لجنة التصرف بالمركبات ببيع المركبة إذا لم يتقدم صاحبها لاستردادها بعد دفع قيمة الغرامة.

فريق ميداني

ويتم رصد المركبات المهملة من خلال فريق عمل ميداني يغطي إمارة دبي، وعند وجود مركبة مهملة يتم تحرير إشعار إزالة يتم وضعه على المركبة محدد بمدة زمنية معينة وعند استيفاء المدة يتم عمل برنامج إزالة من خلال الشركة المتعهدة تحت إشراف موظف فرق إزالة المركبات المهملة، وتعتمد المدة المحددة لإزالة المركبات المهملة بعد إرسال الرسالة النصية لصاحب تلك المركبة وفقاً لحالة وموقع المركبة، فإذا كانت السيارة المهملة في منطقة غير رئيسة والمركبة غير مدعومة يتم منح صاحبها 15 يوماً منذ تلقي الرسالة لإزالتها، وأما إذا كانت المركبة المهملة في منطقة رئيسة أو على شارع رئيس يتم منح صاحبها 3 أيام فقط لإزالتها.

وتمنح البلدية المدة الزمنية لصاحب المركبة المهملة ليكون لديه وقت كافٍ لتنظيف السيارة وإزالتها، وفي حالة لم يستجب تقوم البلدية بعملية الإزالة وتوثيق جميع مراحلها بالصور، كما يتم نقل المركبة إلى ساحة حجز المركبات في منطقة القصيص في الصناعية الخامسة.

متابعة

ويقوم فريق ميداني من إدارة النفايات مختص بمتابعة المركبات المهملة في الإمارة، برصد المركبات المهجورة ويتم تحرير إشعار إزالة على المركبات المهملة محدد بمدة زمنية معينة وفي حال لم يتم تغيير حالة المركبة وتغيير موقعها تتم إزالتها ونقلها إلى الساحة المخصصة لحجز المركبات.

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