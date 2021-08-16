«الإمارات للملكية الفكرية» تعقد 5 دورات متنوعة خلال أغسطس

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية مستمرة في تقديم دوراتها في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تم التطرق إلى تخصصات جديدة كلياً في حقوق الملكية الفكرية وفقاً لما تفرضه متطلبات العصر والتطور الكبير الذي تشهده القطاعات في ظل الانفتاح الكبير على العالم، وأضاف لم تتوقف الجمعية في ظل أزمة «كوفيد 19» عن دورها المجتمعي في نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية واستمرت في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية، فمن خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية تم تدريب (2320) متدرباً في 2020 وفي عام 2021 تم تدريب 1182 متدرباً حتى الآن.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن الملكية الفكرية غدت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، ونشهد اليوم ظهور التكنولوجيات الذي سيكون لها وقع حاسم على مشهد الملكية الفكرية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات تعمل على تغيير تفكير الناس، ولذلك من الضروري تكاتف الجهود لجميع الجهات المعنية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وزيادة اتخاذ التدابير وسبل مواجهة التعديات على أصحاب الحقوق.

وقال اللواء العبيدلي لـ«البيان»: إنه ضمن الدورات التي تقدمها الجمعية خلال شهر أغسطس الجاري دورة حقوق المبدعين للأعمال المعمارية بموجب حق المؤلف، ودورة الملكية الفكرية والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي، وحق المؤلف في دعم الاقتصاد الإبداعي، وإدارة وتسويق أصول الملكية الفكرية، والتحول الرقمي وإدارة حقوق الملكية الفكرية.

يشمل برنامج الدورات التي تقدم عن بعد مناقشات مفتوحة، ويمنح المتدرب حقيبة تدريبية تحتوي على المواد العلمية، إضافة إلى دراسة حالات وتطبيقات عملية.

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