525 طلعة لطيران شرطة أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي 525 طلعة جوية في إمارة أبوظبي منها 46 مهمة إسعاف جوي، خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2021، والتي تنوعت بين المهام الشرطية، والتدريبية، والإسعاف الجوي.

وأوضح العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الإدارة تمتلك أسطولاً حديثاً من الطائرات العمودية، والتي تستخدم في إنجاز العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية والشرطية، وأكد على المساعي الحثيثة التي توليها إدارة طيران شرطة أبوظبي للاهتمام بتلبية النداءات الإنسانية، والوصول إلى مواقع البلاغات .

وتعتبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل مرضى كورونا، نقلة نوعية في مهام الإسعاف الجوي حيث بالإمكان نقل اثنين من المرضى في رحلة جوية واحدة بنظام العناية المركزة للمريضين، ومن دون التقليل من جودة الرعاية الصحية، ونقل 8 مرضى في الرحلة نفسها في حالات الإخلاء الطبي الجوي.

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