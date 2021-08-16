بوحميد: تداعيات «كورونا» بالنسبة لـ«تنمية المجتمع» تحدٍ وحافز للتميز

المصدر: دبي - البيان

أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بجهود فريق عمل مركز سعادة المتعاملين في عجمان التابع للوزارة، الذي حقق تقدّماً وتميزاً لافتاً بحصوله على تقييم «5 نجوم»، حسب نتائج التقييم 2020 - 2021 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن تقييم مراكز الخدمة بالحكومة الاتحادية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وزارت معالي وزيرة تنمية المجتمع، صباح أمس، مركز عجمان، مهنئة أسرة المركز ومديرته هناء صوينع، وفريق عمل تحسين وتطوير الخدمات في الوزارة بهذا الإنجاز، مشيدة معاليها بالجهود المخلصة التي قادت نحو هذا التطوير وأفضت إلى الحصول على تصنيف «5 نجوم»، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، والتي شكلت بالنسبة للوزارة تحدياً وحافزاً لتحقيق مزيد من التطوير وتعزيز الأداء وتسهيل وصول وإيصال الخدمات الاستباقية والنوعية، الإلكترونية والذكية إلى جميع فئات المتعاملين، لا سيما الفئات ذات الأولوية: كبار المواطنين وأصحاب الهمم والطفولة.

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