«الداخلية» تحقق إنجازاً جديداً في تقييم مراكز الخدمة

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً في نتائج تقييم مراكز الخدمة وفق «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات» في دورته الرابعة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحصول مركز خدمات المرور والترخيص في الفجيرة على أعلى تصنيف وهو «6» نجوم، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ضمن التقييم، الذي شمل 69 مركز خدمة حكومياً.

تصنيف

كما حصلت 7 مراكز تابعة للوزارة على تصنيف 5 نجوم وهي: مركز خدمات المرور والترخيص في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل، ومركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة في أم القيوين.

ويهدف نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى المستويات العالمية.

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