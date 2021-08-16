شرطة أبوظبي تتفقد خدمات مركز فحص المركبات في ياس مول

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مركز خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة في مركز ياس مول، الذي يقدم خدمات ترخيص المركبات من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، من السبت إلى الخميس، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد «كوفيد 19».

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات لفحص وترخيص المركبات الخفيفة باستخدام افضل التقنيات بالشراكة مع شركة أدنوك، مؤكداً حرص القيادة على تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم وإسعادهم.

وأوضح مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أن المركز يعد من المراكز المهمة في تقديم خدمات الفحص بمراكز التسوق في الإمارة ويقدم خدمات متميزة للسائقين ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي في مراعاة متطلبات المجتمع.

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