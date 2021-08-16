عمار النعيمي يشيد بالتعاون مع استونيا في التقنية الرقمية

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة استونيا والتعاون الثنائي في كل المجالات وخصوصاً مجال التقنية الرقمية، مؤكداً سموه أن العالم يتطور ولا بد من مواكبة هذا التطور وقيادة الإمارات الرشيدة تولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية عامة وفي إمارة عجمان خاصة بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة وخصوصاً الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال أو الشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين معنا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الحاكم توماس هندريك إيلفس رئيس دولة استونيا السابق ومؤسس التحول الرقمي في بلاده والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً، حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الاهتمامات المشتركة واستعراض عدد من المشاريع وآخر التوجهات الاستراتيجية للاستخدام التكنولوجي والتقنية الرقمية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، معرباً عن أمله في رؤية جميع الخدمات في حكومة عجمان ومؤسساتها وهيئاتها قد تحولت إلى خدمات رقمية بأسرع وقت ممكن.

إشادة

أثنى رئيس استونيا السابق على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة وخصوصاً التقنية الرقمية، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات في مختلف الميادين.

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