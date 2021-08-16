«زايد - 3» الإماراتي المصري يصقل المهارات القتالية لقواتنا

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك الإماراتي - المصري «زايد - 3» بمشاركة عناصر من القوات الجوية الإماراتية والمصرية والذي تم تنفيذه على أرض الدولة واستمر عدة أيام.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل المهارات والتنسيق لإدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديثة، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، والدعم الجوي القريب للتشكيلات البرية، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود في الجو.



احترافية

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار.



أخطار وتحديات

ويأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية الإماراتية والمصرية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهة الأخطار والتحديات كافة التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في المنطقة.

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