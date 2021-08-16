إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض بـ 1189 حالة جديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

واصلت إصابات «كورونا» انخفاضها لتسجل 1189 حالة جديدة مقارنة بـ 1410 حالات إصابة سجلت خلال اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، وتفصيلاً، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 218,163 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1189 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 701776 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2001 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1419 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 679760 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 12787 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 17376128 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 175.69 جرعة لكل 100 شخص.

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