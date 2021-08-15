سيف الشامسي يهنئ المراكز الحاصلة على تصنيف خمس نجوم

المصدر: الشارقة- البيان

زار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مركز خدمات المرور والترخيص في الشارقة، لحصوله على تصنيف 5 نجوم، من بين 14 مركزاً، ومركز خورفكان الشامل، ومركز الصناعية الشامل، ومركز الغرب الشامل، ومركز البحيرة الشامل، لحصولها على تصنيف 4 نجوم، من بين 32 مركزاً.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، عن شكره وتقديره للدعم والمتابعة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحرصه على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وفق أفضل المعايير، التي تستجيب لطموحات الدولة والقيادة الرشيدة، في تعزيز الأداء الحكومي المتميز، وتحقيق أفضل المستويات في مراكز الخدمة.

وأكد اللواء الشامسي، أن التقدير الذي حصلت عليه المراكز بشرطة الشارقة، سوف تشكل دافعاً وحافزاً للمضي قدماً في تحقيق مزيد من التقدم والتطوير، ودعم الإبداع والابتكار في مجال خدمات المتعاملين، بما يلبي أفضل طموحات القيادة الرشيدة في هذا المجال.

وهنأ قائد عام شرطة الشارقة، مراكز الخدمة وفرق العمل، بمناسبة حصولهم على تصنيف خمس نجوم وأربع نجوم، مؤكداً أن الجهود المتواصلة، والتفاني لتقديم أفضل الخدمات، والعمل بروح الفريق الواحد في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز الكبير لمراكز الخدمة، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

مؤكداً أن حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تعميم التجارب التي تم العمل بها في المراكز المشار إليها على جميع إدارات ومراكز الشرطة الشاملة، ومراكز خدمات المتعاملين بالقيادة.

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