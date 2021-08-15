راشد المعلا يشيد بجهود فرق العمل لتحقيق التميز

المصدر: أم القيوين - البيان

تقدم اللواء/ الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى فريق العمل في القيادة العامة لشرطة أم القيوين وكل منتسبي القيادة بمناسبة حصول مركز خدمات المرور والترخيص بأم القيوين على تصنيف خمس نجوم وحصول مركز شرطة المدينة الشامل على تصنيف أربع نجوم في الدورة الرابعة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

ومن جهته أعرب العميد خليفة سالم الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة عن عظيم شكره وامتنانه للقائد العام على اهتمامه ودعمه اللامحدود لفريق العمل للرقي بالخدمات وبتطبيق أفضل معايير السعادة التي يتطلبها إرضاء المتعاملين وإسعادهم، وأكد أهمية التطلع إلى الأفضل دائماً والاستمرار ببذل الجهود سعياً للمنافسة وتحقيقاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة وبلوغ الأهداف المنشودة.

وأكد العقيد خالد علي بوعصيبة مدير مركز خدمات المرور والترخيص، أن المركز سعى منذ العام الماضي في تحسين الخدمات المقدمة والتحول الإلكتروني ومراعاة أدق التفاصيل الخاصة بمعايير الجودة والتميز، مع الأخذ في الاعتبار معالجة فرص التحسين والابتكار في تقديم الخدمات مما أسهم بشكل ملحوظ في تطوير الأداء وإسعاد المتعاملين وحصول المركز على هذه النتيجة المتقدمة.

وأشاد العقيد خالد بوعصيبة بالمتابعة المستمرة للقائد العام لشرطة أم القيوين وثمن دوره القيادي وحثه لفريق العمل بالمثابرة وتسخيره للإمكانات وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مركز متقدم ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز