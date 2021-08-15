سلطان النعيمي: حصول 3 مراكز للشرطة 5 نجوم ثمرة جهد فرق العمل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان أن حصول 3 مراكز لخدمات الشرطة الشاملة تتبع للقيادة العامة لشرطة عجمان تصنيف 5 نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة، جاء ثمرة جهد ومثابرة فرق العمل من أجل تطوير الخدمات وتسهيلها ونيل رضا المتعاملين وتسخير التقنية الرقمية في الخدمات، معرباً عن فخره واعتزازه بنيل هذه النتيجة، لافتاً إلى اهتمام القيادة في الدولة بتطوير الخدمات الحكومية ووصولها إلى موقع المتعامل.

وقال القائد العام لـ «البيان» تعتبر القيادة العامة لشرطة عجمان أول قيادة شرطية تحصل على نتيجة تصنيف 3 مراكز دفعة واحدة 5 نجوم، مؤكداً أن هذا الأمر سوف يكون حافزاً للعاملين في شرطة عجمان لمضاعفة الجهد للحصول على نتائج متميزة في الأعوام المقبلة، وبهدف تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أن اهتمام الحكومة بتوفير البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات ساهم في تميز الخدمات الرقمية والذكية التي تقدمها الشرطة للمتعاملين، وأكد أن شرطة عجمان تعمل جاهدة في استمرار التميز في الخدمات وتطويرها، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان أصبح لديها الآن أربعة مراكز لخدمة الجمهور تحصل على تصنيف 5 نجوم، وذلك بحصول مركز خدمات المرور سابقاً على التصنيف نفسه، لافتاً إلى أن الخدمات الذكية والتطبيقات التي تستخدمها الشرطة هي من أفضل الخدمات على مستوى العالم من حيث السلاسة وسهولة الخدمة.

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