50 مشروعاً استباقياً لخدمات متطورة لـ«الهوية والجنسية»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد ناصر أحمد العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الهيئة طورت استراتيجية متكاملة للخدمات وابتكرت 50 مشروعاً في السنوات الثلاث السابقة، منها مشروع نمذجة مراكز سعادة المتعاملين بما يتوافق مع متطلبات نظام النجوم العالمي.

هذا بالإضافة إلى نمذجة قنوات تقديم الخدمة الإلكترونية، ومبادرة تأهيل وتطوير مدراء مراكز سعادة المتعاملين، وبناء استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لخدمات وعمليات الهيئة، لتتصدر الهيئة قصب السبق كأعلى تقييم على مستوى الدولة (6 نجوم)، وحصول 6 مراكز على تقييم (5 نجوم)، وفقاً لتقييم برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة 2020-2021، كما زادت نسبة الإنجاز في هذه الدورة بنسبة 35٪ مقارنة بالدورة السابقة، بفضل المتابعة الحثيثة والجهود التطويرية الذكية للهيئة.

وأوضح العبدولي أن الجائحة لم تثنِ من كفاءة ممارسة الهيئة لأنشطتها وتقديم مختلف خدماتها، بل جعلت الهيئة تحقق خطى متسارعة في ظل خطط مميزة استباقية لتعزيز مرونة الأعمال وتقديم الخدمات لدى جمهور المتعاملين وفق معايير الجودة والتميز، ورغم أن عملية التقييم استمرت عن بُعد، إلا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي، وساعد فرق العمل على متابعة ومواصلة الجهود التي أدت إلى هذه النتائج المثمرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز