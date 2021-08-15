«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق «قيض الخير»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية برنامجها الصيفي السنوي «قيض الخير عن بُعد» في موسمه الخامس، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة والذي يستهدف الأطفال والناشئة دون سن 13 سنة بمشاركة أولياء أمورهم إلى جانب مشاركة فئة أصحاب الهمم.

ويأتي البرنامج في إطار حرص المؤسسة على تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تفعيل البرامج الصيفية واستمرارها رغم الجائحة عبر مواقع التواصل التابعة لها، حيث يتضمن الكرنفال الصيفي «قيض الخير عن بُعد» حزمة من الأنشطة الاجتماعية التراثية والعلمية والرياضية، التي تسهم في ترفيه الأطفال، وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنميتها وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة.

كما يهدف البرنامج إلى بناء وتعزيز قدراتهم لتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع، وسيتعرف الأطفال على مختبر الابتكار الخاص بالمؤسسة إلى جانب العديد من الأنشطة التي تعمل على تعزيز قدراتهم الإبداعية، كما سيحظى الأطفال بفرصة الفوز بجوائز وسحوبات قيّمة.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن برنامج «قيض الخير» خطوة مهمة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة التي تعود بالمردود الإيجابي على المجتمع، حيث تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تعزز من خلالها إشراك مختلف فئات المجتمع المحلي وتساهم في إثراء فراغ الطفل بالمتعة والفائدة خلال العطلة الصيفية.

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