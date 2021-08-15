«الإمارات لإدارة الضيافة» تقدم 70% منحاً دراسية لحاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، اتفاقية شراكة مع «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة» في دبي، تقدم بموجبها الأكاديمية وبشكل حصري لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى منحاً دراسية تصل إلى 70% على برامج البكالوريوس وبرامج الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص «إدارة الضيافة الدولية».

وتفصيلاً، قال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، إن اتفاقية الشراكة مع «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة»، تنص على أن يحصل حاملو بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على منح دراسية حصرية، لاسيما الطلبة المتميزين من خريجي الثانوية العامة ابتداءً من العام الدراسية 2022-2021، فيحصل الطالب على خصم بنسبة 70% في حال كانت نسبة تخرجه من الثانوية العامة 95% فما فوق، في حين يحصل الطالب على خصم 50% في حال كانت نسبته في الثانوية العامة تتراوح بين 85 و94%، وبنسبة 30% في حال تراوحت نسبة الثانوية العامة بين 70 و84%.

وأضاف سيف: إن الاتفاقية شملت كذلك طلبة الماجستير، فيحصل الطالب على منحة بنسبة 70% في حال كان معدله التراكمي في مرحلة البكالوريوس 3.7، وبنسبة 50% في حال كان معدله التراكمي بين 3.01 و3.69، في حين يحصل الطالب على منحة بنسبة 30% في حال كانت نسبته تتراوح بين 2.5 و3.00.

ويمكن للطلبة من حاملي بطاقة «إسعاد» وأقاربهم من الدرجة الأولى التواصل مع إدارة التسجيل في الأكاديمية، والتقدم للحصول على الخصم المتفق عليه للعام الدراسي 2022-2021.

وتعد «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة» في دبي بمثابة كلية في إدارة الضيافة وجزء من مجموعة فنادق «جميرا»، والتي تدير العديد من الفنادق المرموقة والفخمة في الدولة، حيث تقدم هذه الأكاديمية كل الخدمات التعليمية المتعلقة بالضيافة على المستوى الجامعي سواء البكالوريوس أم إجازات الماجستير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي والبحوث العلمية في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مؤسسة الضيافة في إنجلترا والمركز الدولي لتنمية وتوسيع التربية والتعليم السياحي والضيافي الأسترالي، كما تعد هذه الأكاديمية من الأعضاء الرئيسيين لمجلس الكليات الدولية (CIS).

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