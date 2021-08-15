مؤسسة دبي للمستقبل" و"بالموود" تحتفيان بإبداعات 50 مصمماً إماراتياً من دبي

المصدر: وام

احتفت "مؤسسة دبي للمستقبل" و"بالموود" بإبداعات 50 مصمماً إماراتياً شاباً من دبي تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً من خلال إصدار دليل خاص يستعرض إبداعاتهم التصميمية في 5 مجالات رئيسية تركز على التصمـيم الغرافيكي، وتصميم المساحات، وإدارة التصميم، والوسائط المتعددة، وتصميم واجهة المستخدم.

ويهدف دليل "50 مصمم من دبي" إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الوطنية الشابة لإبراز قدراتها ومهاراتها وأفكارها الإبداعية، ويوفر لها فرصاً للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال التصميم الإبداعي، بما يعزز مساهمتهم في تعزيز ريادة دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للإبداع والابتكار.

ويتضمن الدليل لمحة موجزة عن تخصصات المصممين وأسلوبهم التصميمي الخاص بهم، إضافة إلى معلومات الاتصال المباشر بهم عبر مواقعهم الإلكترونية الشخصية، والبريد الإلكتروني، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أهمية احتضان الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير منصات داعمة تشجعها على تطوير قدراتها التصميمية واكتساب مهارات جديدة تلبي الحاجة المتنامية لأفكار إبداعية جديدة وقادرة على المساهمة بشكل فاعل في رسم تصورات مبتكرة ترتقي بالمشهد الإبداعي في دبي ودولة الإمارات.

وقال الجزيري إن التصميم الإبداعي أصبح قطاعاً اقتصادياً محورياً وداعماً لنمو العديد من القطاعات المستقبلية، ما يؤكد أهمية تمكين الشباب الإماراتي بمهارات المستقبل، وتوظيف هذه القدرات الإبداعية في مختلف المجالات المعنية بتصميم المستقبل، وتشجيعها على تطوير أساليب تصميمية مبتكرة.

من جهتها أكدت أمل بن شبيب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بالموود" إن هذه المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الإبداع والمواهب الابتكارية لدى الكوادر الشابة في دولة الإمارات، وإبراز أهمية مهارات التصميم التي تشكل أداة رئيسية لتحويل الأفكار والرؤى المتفردة إلى مشاريع نوعية ومتكاملة.

وقالت إن "بالموود" ستواصل العمل مع شركائها في القطاعين الحكومين والخاص لترسيخ ثقافة الابتكار والرؤية المستقبلية في مختلف نواحي العمل، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الهادفة لإبراز المواهب الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات، وتشجيعها على مواصلة المساهمة الإيجابية في بناء مستقبل دولة الإمارات والعالم.

ويستعرض الدليل أبرز البيانات والمعلومات الخاصة لـ 21 مصمماً متخصصاً في فئة التصميم الغرافيكي، و13 مصمماً في فئة تصميم المساحات، و5 مصممين في مجال إدارة التصميم، و10 مواهب متميزة في فئة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مصممة متخصصة واحدة في مجال تصميم واجهة المستخدم.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى الكوادر الوطنية الشابة، وتشجيعهم على التفكير الابتكاري، وتطوير خبراتهم العملية، ودعم مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية، وتكريم إنجازات الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة.

ويمكن الاطلاع على دليل "50 مصمما من دبي" عبر زيارة الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/ar/insights/passion-for-design-at-the-heart-of-dubai.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز