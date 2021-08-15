مكتوم بن محمد يوجه بخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في مختلف القطاعات

المصدر: البيان

تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي بضرورة خلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في مختلف القطاعات وتمكينهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وقال سموه عبر تويتر: اجتمعنا اليوم مع مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي ووجهنا المجلس بالعمل لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد التي تقتضي خلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في مختلف القطاعات وتمكينهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم. وسيعمل المجلس على إعداد خطة عمل لمئة يوم لتحقيق الأهداف التي وضعناها له.

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