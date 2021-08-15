الطقس غداً في الإمارات صحو بوجه عام

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فرصة تكون سحب ركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند 18:36 والمد الثاني عند 08:03 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:01 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 14:40 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الاول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 85 35

دبي 42 32 85 30

الشارقة 45 30 90 25

عجمان 44 32 90 30

أم القيوين 45 29 85 25

رأس الخيمة 43 32 85 40

الفجيرة 36 32 85 55

العين 47 34 55 15

ليوا 45 29 80 20

الرويس 40 30 75 40

السلع 41 31 80 30

دلما 42 32 85 40

طنب الكبرى 43 33 80 45

طنب الصغرى 43 33 80 45

أبو موسى 42 32 85 35

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