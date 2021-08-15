"طرق دبي" تتوّج بلقب "أفضل فريق" في جوائز مجلس السلامة البريطاني الدولية 2021

المصدر: البيان

انفردت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالحصول على جائزة "أفضل فريق" ضمن جوائز السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني لعام 2021، حيث تم تتويجها باللقب من بين 292 مؤسسة عالمية يمثلون مختلف القارات والدول، التي تشمل المملكة المتحدة، وأفريقيا، وآسيا، والهند، وأوروبا، والشرق الأوسط، ليصبح فريق الهيئة هو الوحيد المتوّج بلقب "أفضل فريق".

هذا وتم الحصول على تقييم امتياز في جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني تقديراً لالتزام الهيئة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين ومقار العمل خلال العام 2020، وبالتالي أصبحت الهيئة واحدة من بين 86 مؤسسة تحصل على مرتبة الامتياز في جوائز السلامة الدولية 2021.

وتفصيلا، قالت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "الفوز بالجوائز العالمية يظل دائمًا أمرًا يبعث على السعادة والثقة لتطبيق نموذج التميز في الأعمال، الذي تتبناه هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة الى ذلك يرتقي بمدى تطلعاتنا إلى المستوى الأعلى فى الالتزام والتحسين المستمر، إننا في هيئة الطرق والمواصلات ملتزمون بمبادئ المرونة والرشاقة المؤسسية ونبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على صحة وسلامة موظفينا ومؤسستنا مؤكدين أن قيم الصحة والسلامة ستظل تحظى بالأولوية المطلقة في جميع أعمالنا."

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 على إطلاقها، كرّم مجلس السلامة البريطاني المؤسسات العالمية التي أظهرت التزامًا بالوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية خلال العام السابق، بالإضافة لتكريم المنظمات التي أظهرت التزامًا بالرفاهية والصحة النفسية في العمل.

وفي هذه الدورة، تقدمت 532 منظمة عالمية بجوائز السلامة الدولية من مختلف المؤسسات والقطاعات (مع تمثيل كبير لقطاعات البناء والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والطاقة والمرافق)، هذا وقدم تم اختيار الفائزين من 37 دولة حول العالم، حيث فازت 86 مؤسسة فقط بتقييم امتياز.

مايكل روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، تقدّم بالتهنئة إلى هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة فوزها قائلاً: "يطيب لمجلس السلامة البريطاني الإشادة بهيئة الطرق والمواصلات لتحقيقها هذا الإنجاز، وهذه الجائزة تعدّ في الواقع بمثابة تقدير لالتزامهم وعملهم الجاد لحماية موظفيهم وأماكن العمل لديهم من الإصابات والأمراض المهنية."

وأضاف روبنسون: "تتمثل رؤية مجلس السلامة البريطاني في الحيلولة دون حدوث إصابات أو أمراض مهنية لأي شخص أثناء تأدية العمل في أي مكان في العالم، ويتطلب تحقيق هذه الرؤية، علاوة على الامتثال للتشريعات، الالتزام الجاد بالصحة والسلامة، والحرص على جودة الحياة في مكان العمل، ما يدفع الآخرين إلى أن يحذوا حذوهم."

ومضى قائلاً: "القائمة الطويلة للفائزين بجوائز السلامة الدولية تؤكد أن عددًا كبيرًا من المؤسسات يدرك أن الإدارة الفعالة لمخاطر الصحة والسلامة تعد واحدة من ممكّنات نمو الأعمال التجارية، ولا تقتصر الاستفادة منها على الموظفين فحسب، بل تشمل أيضاً المنظمات والمجتمع بشكل عام. ومن خلال الاحتفال بإنجازات 387 فائزًا بجوائز السلامة الدولية للعام 2021 ومُضي أكثر من ستة عقود من عمل مجلس السلامة البريطاني على تحسين معايير الصحة والسلامة حول العالم، لا زلنا نشجع المنظمات الأخرى على تبني هذا النهج ووضع صحة الموظفين وسلامتهم ورفاههم في أولويات اهتماماتهم.

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