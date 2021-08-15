29 خريجة ليسانس القانون وعلوم الشرطة في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي أن 29 مرشحة تخرجت من ليسانس القانون وعلوم الشرطة في أكاديمية شرطة دبي مؤخراً والذي يضم برنامج التراكيز التخصصية المعتمدة في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية في أكاديمية شرطة دبي، منوهاً أن الخريجات حققن نتائج إيجابية جداً، لافتاً إلى أن البرنامج أظهر القدرات الكامنة في المرشحات اللاتي لديهن القدرة على العمل في كافة التخصصات بمفهوم الضابط الشامل فهو برنامج مخصص لصقل مهارات الطلبة المرشحين الميدانية ليكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة جميع البلاغات والحالات حسب التخصص ومعالجتها بدراية وافية.

وقال اللواء السويدي لـ«البيان»: فيما يتعلق ببرنامج التراكيز التخصصية فإنه خلال فترة التدريب العملي، تخضع الطالبات لمجموعة من الاختبارات العملية لدى الجهة الإدارية التي تدربن بها، حيث يتم قياس المخرجات التعليمية التي تعلمنها على أرض الواقع، كما يخضع الضابط المرشح لمتابعة دورية من جهة العمل التي يلتحق بها للتأكد من مدى سلامة وصحة الإجراءات الميدانية التي تعلمها خلال فترة التدريب وذلك بالتنسيق مع أكاديمية شرطة دبي .

7 قطاعات

وأفاد اللواء السويدي إلى أن مشروع التراكيز التخصصية يضم 7 قطاعات شملت (قطاع البحث الجنائي، قطاع العمليات، قطاع المنافذ، قطاع التميز والريادة، قطاع الشؤون الإدارية، قطاع شؤون الأكاديمية والتدريب، قطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات". ولفت إلى أن البرنامج موزع على أربع سنوات، حيث يتم تطبيق البرنامج خلال تلك المدة على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى دراسة نظرية تتناول كافة العناصر والدراسات النظرية الرئيسية للبرنامج الأكاديمي ويكون ذلك خلال السنوات الثلاث الأولى، وفي السنة الرابعة يتم التركيز على برنامج تدريبي تخصصي وهي مرحلة التراكيز، حيث ينقسم العام الدراسي الرابع إلى ثلاثة فصول دراسية، يضم الفصل الدراسي الأول 6 مواد تخصصية، يأتي بعدها فصلان يتناول الضابط المرشح المهارات الميدانية التطبيقية في الإدارات العامة المختلفة حسب طبيعة التركيز الملتحق به.

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يحتوي البرنامج على 8 تراكيز معتمدة من وزارة التربية والتعليم وهي: تركيز إدارة الأزمات الأمنية، والبحث الجنائي ومسرح الجريمة، وأمن المنافذ والمطارات، وجرائم المخدرات، وأمن المرور، ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والضابط المناوب بمراكز الشرطة.

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