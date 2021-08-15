معرض أبوظبي للصيد يسهل إجراءات إدخال الصقور المُكاثرة في الأسر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الدورة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية عن تسهيل إجراءات إدخال الصقور التي تمّ إنتاجها في الأسر خارج الدولة التي ستتم المشاركة بها في المعرض.

يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر المقبلين تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة» بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وسيتم منح الصقارين والمُنتجين شهادات «سايتس» اللازمة لإجراءات الإدخال للدولة وخاصة أنّ لديهم التزامات وتعاقدات مُسبقة ترتبط بمُشاركتهم في المعرض بعد طول انتظار.

شهادة

ويجب تقديم شهادة خلو الصقر المستورد من أنفلونزا الطيور على أن تُجري الفرق البيطرية المُختصّة فحوصاً جديدة من جهتها فور وصول الطيور إلى الإمارات.

وأكد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المُنظّمة للمعرض الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات أنّ هذه التسهيلات تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات مُثمّناً الدعم الكبير الذي تُقدّمه الوزارة ضمن جهودها في تعزيز صون رياضات الآباء والأجداد وفي طليعتها رياضة الصيد بالصقور إحدى أهم ركائز التراث العريق لدولة الإمارات.

ووفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة فإنّه يُشترط لإدخال الصقور المكاثرة في الأسر إلى الدولة توفير وثيقة موافقة مبدئية أو شهادة تصدير أو إعادة تصدير أو شهادة إكثار الصقر الصادرة عن مركز الإكثار في الدولة المُصدّرة (دولة المنشأ) موضحاً بها وسيلة التعريف بما يتناسب مع النوع (حلقة تعريفية أو شريحة تعريفية).

وفي حال استيراد الصقور المُكاثرة من بعض الدول التي يوجد عليها حظر استيراد مثل بريطانيا وألمانيا فإنّه يجب وضع الصقور في منشأة بمعزل عن الطيور الأخرى مدة لا تقل عن 21 يوماً قبل تصديرها للدولة.

إجراءات

وبعد وصول الصقور للإمارات يجب اتخاذ عدّة إجراءات عند منفذ الدخول تشمل التدقيق على المُستندات المُرفقة بما في ذلك الشهادة الصحية البيطرية وفحص الصقور ظاهرياً للتأكد من خلوّها من أيّ أعراض سريرية لأمراض الصقور.

ويتم بعد ذلك نقل الصقور مباشرة من منفذ الدخول بإشراف السلطات البيطرية إلى المحجر المُعتمد (مستشفى أبوظبي للصقور أو محجر ند الشبا بدبي) وذلك بغرض إجراء فحص للصقور في ما يتعلق بمرض أنفلونزا الطيور باستخدام PCR بحيث يتم الإفراج عن الصقور في حال سلبية النتائج.

أما بالنسبة لمتطلبات إصدار جوازات سفر للصقور المستوردة من الخارج فإنّه يلزم توفير صورة من شهادة استيراد سايتس (أو شهادة تصدير أو إعادة تصدير) الصادرة عن الجهات المُختصّة في الدولة المُصدّرة وبالنسبة للصقور المرباة في مراكز الإكثار بالدولة فإنّه يلزم تقديم شهادة إكثار الصقر الصادرة عن مركز الإكثار موضحاً بها رقم الحلقة التعريفية كوسيلة تعريف إلزامية وشريحة إلكترونية تعريفية كوسيلة اختيارية.

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