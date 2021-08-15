3123 مستفيداً من دورات دار زايد للثقافة الإسلامية

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإسلامية حرص الدار على مواصلة جهودها في إيصال رسالتها لتعزيز قيم التسامح والتعايش ونشر المبادئ الإسلامية الصحيحة بين الجاليات المقيمة في الدولة.

وقالت: إن الدار مستمرة في تقديم جميع خدماتها وبرامجها التعليمية عن بعد مواكبة لتطلعات المتعاملين بالتحول إلى التعلم الإلكتروني والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول التعليمية لتتماشى مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية لتلبية احتياجاتهم.

وأوضحت أن الدار نفذت 409 دورات ضمن برنامج الثقافة الإسلامية في النصف السنوي الأول من العام الجاري استفاد منها 3,123 شخصاً من مختلف الجنسيات، منهم 362 مستفيداً في العين و1156 في أبوظبي و1605 في عجمان.. فيما بلغ عدد دورات الثقافة الإسلامية التي تم تنفيذها في المركز الرئيس بمدينة العين 83 دورة و126 دورة في فرع أبوظبي و200 دورة في فرع الدار بعجمان بمجموع 409 دورات.

وأشارت إلى أن دورات الثقافة الإسلامية تقدم للمستفيدين بـ12 لغة عالمية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للشريحة المستفيدة.

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