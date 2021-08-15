58 % من عمالة القطاع الخاص أعمارهم بين 25 و39 عاماً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

كشفت أحدث إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفئة العمرية من 25 إلى 39 سنة العاملة في منشآت القطاع الخاص المسجلة، لدى الوزارة، (لا تتضمن المسجلة في المناطق الحرة)، وصل إلى 58% من إجمالي عدد القوى العاملة بنهاية العام الماضي 2020.

وأفادت إحصائيات الوزارة بأن إجمالي عدد المواطنين والمقيمين الذين يشكلون الفئة العمرية الواقعة ما بين 25 إلى 39 سنة، العاملين في المنشآت المسجلة لديها بلغ مليونين و396 ألفا من أصل 4 ملايين و793 ألف عامل وعاملة مسجلين في عام 2020.

إحصائية

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الالكتروني (www.mohre.gov.ae)، فقد بلغ عدد الشباب العاملين لدى المنشآت الخاصة المسجلة لديها، من الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة نحو 906 شبان وشابات، ووصل عدد الذين يشكلون الفئة العمرية الواقعة بين 30 إلى 34 سنة إلى مليون و39 ألفاً، بينما بلغ عدد الفئة العمرية من 35 سنة إلى 39 سنة نحو 920 ألف عامل وعاملة.

ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، من الفئة العمرية ما بين 40 إلى 44 نحو 632 ألف عامل، والعاملين من الفئة العمرية الواقعة بين عامي 20 إلى 24 عاما نحو 414 ألف موظف وموظفة، والفئة الواقعة بين 45 إلى 49 نحو 404 ألاف عامل، ثم الفئة الواقعة بين 50 إلى 54 عاما بواقع 256 ألف موظف وموظفة، ثم 55 إلى 59 بواقع 129 ألف عامل، بالإضافة إلى 61 ألف عامل يشكلون العاملين من الفئة العمرية الواقعة بين 60 إلى 64 عاما.

مكانة

وترسخ هذه الأرقام مكانة دولة الإمارات، كحاضنة للكفاءات الشبابية، بما يؤكد حرصها على منح الشباب أولوية واهتماماً كبيراً، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقدراتهم وإمكاناتهم.

كما تعزز هذه الأرقام المبادرات والاستراتيجيات، التي أقرتها دولة الإمارات القائمة على اقتصاد المعرفة والاعتماد على الشباب.

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