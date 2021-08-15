«الطاقة»: نسخّر الإمكانات لتطوير خدمة المتعاملين بما يفوق تطلّعات الحكومة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تطبق أفضل الممارسات العالمية، عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتسخّر جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات، لتطوير منظومة خدمة المتعاملين، بما يفوق تطلعات الحكومة، ويخدم مصالح جميع أفراد المجـتمع، ويحقق السعادة وجودة الحياة.

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وأكد معالي سهيل المزروعي في تصريح بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج تصنيف النجوم لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية، إن الوزارة حريصة على توفير قنوات الخدمة بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع، وإن تقديم خدمات تفوق التوقعات تقع على رأس أولويات وزارة الطاقة والبنية التحتية، وضمن خططها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الوزارة باشرت العمل على خطة خريطة تطوير الخدمات الذكية على القنوات الرقمية، حيث تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، وذلك ضمن الغايات والأهداف الاستراتيجية للوزارة في تحقيق الريادة في التحول الرقمي وتحقيق الريادة، وإن إسعاد المتعاملين هو المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة.

وأوضح معاليه أن توجهات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة مبنية في مختلف محاورها على تقديم خدمات سلسة وسهلة الوصول تفوق التوقعات، وتخدم أفراد المجتمع كافة، ما يقربنا أكثر من مئوية الإمارات 2071 وحلم الريادة العالمية، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل وفق منظور تشاركي، يستند إلى رؤية استشرافية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص.

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