سالم بن حمضة: التميّز ترجمة لتطلعات الحكومة في التطوير

المصدر: (أم القيوين ـ البيان)

أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين بمناسبة حصول مركز خدمات الحماية المدنية والسلامة بأم القيوين على تصنيف خمس نجوم ضمن الدورة الرابعة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات أن الإدارة سعت لتطبيق جميع معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، والذي يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات وتحقيق رؤى المتعامل، والوصول إلى المستهدفات الحكومية من خلال التخطيط الاستراتيجي للمركز من خطط تشغيلية وتمكين وتأهيل الموارد البشرية، والعمل بالأنظمة الإلكترونية والذكية وتحليل نتائج المركز والسعي إلى الابتكار في تقديم الخدمات.

وتوجه بالشكر لفريق تطوير الخدمات بمركز الخدمة والعاملين بقسم الحماية المدنية والسلامة وثمن جهودهم الهادفة لتحقيق مركز متقدم ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. وأكد على أهمية استمرارية الجهود والعطاء وإدخال الابتكار في منظومة الخدمات للوصول إلى تطلعات حكومتنا الرشيدة الهادفة لتحقيق المركز الأول في جميع المجالات.

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