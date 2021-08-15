إنجاز 50 % من خط نقل المياه من الرحمانية للعزرة في5 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنجزت إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 50 % من مشروع تمديد خط استراتيجي لنقل المياه قطر 600 ملم، من منطقة الرحمانية إلى العزرة، والذي يعد استكمالاً للخط المحيط بمدينة الشارقة، ما سيعزز من كفاءة الشبكة وتنظيم ضغط المياه، وسيخدم جميع المناطق التي يمر بها، وخاصة المدينة المستدامة بجوار الرحمانية، ومنطقة أم فنين. وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه، أن المشروع الذي تنفذه الهيئة، يعتبر خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز قدرة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على تزويد خدمات المياه النقية لقاطني الإمارة بشكل مستدام، وبضغوط مناسبة.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة، تهدف لتطوير مشروعات المياه واستدامتها، من خلال توسعات ومشاريع تطويرية طموحة، لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز