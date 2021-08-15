4017 مشاركاً في أسبوع الأسرة لمنصة «تنمية المجتمع» الصيفية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت المنصة المجتمعية الصيفية، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، في دورتها الثانية هذا العام، أسبوعها الثالث بمشاركة 4017 فرداً من مختلف الفئات العمرية، ضمن محور الأسرة، الذي تعرف خلاله المشاركون إلى عدد من المهارات، لتعزيز دورهم في محيط الأسرة، والمجتمع عامة. وتنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الرابع للمنصة بعنوان «صيفنا متعافٍ»، حيث ستُنفذ ضمن محور الصحة والرياضة، وعلى مدى 5 أيام، من الأحد إلى الخميس، مجموعة من البرامج والورش التوعوية والتدريبية لمختلف أفراد الأسرة، تكسبهم مهارات ومعارف متنوعة، تعزز لديهم الوعي حول الصحة والرياضة، وذلك بالتزامن مع محور التطوير المهني.

ويستهدف محور الصحة والرياضة، الفئات العمرية من 6 سنوات فما فوق، من مختلف أفراد المجتمع، حيث ستنظم المنصة في أسبوعها الرابع، ورشة توعوية بعنوان «صحتكم واجبنا»، للوقاية من كوفيد 19، وورشة «الصحة والرياضة»، وورشة «أهمية الرياضة لجسم الإنسان»، وورشة «الثلاسيميا والأمراض الجينية»، وورشة «الآيروبيك»، وعدد من البرامج الصحية الرياضية، التي تشجع أفراد المجتمع على اتباع منهج حياة صحي رياضي ومستدام.

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ويتواصل بالتزامن مع فعاليات محور الصحة والرياضة في الأسبوع الرابع، محور التطوير المهني، الذي انطلقت فعالياته يوم 25 يوليو، وتستمر حتى 26 أغسطس، ويتضمن تدريب المشاركين على برنامج التوستماسترز (مهارات العرض والتقديم)، وتعزيز وتطوير قدراتهم من العرض بثقة وبصورة فاعلة، والعمل على توظيف الصوت والجسد والمسرح ومادة العرض والتقييم وأسلوب الحوار، ويستهدف الأبناء من عمر 13 إلى 17 عاماً، بواقع 15 حلقة تعليمية، يجري تنفيذها كل أحد وثلاثاء وخميس، من الرابعة حتى السادسة عصراً.

وتأتي المنصة، التي تتضمن مجموعة من المحاور، وعشرات البرامج والمبادرات والفعاليات الميدانية والافتراضية «عن بعد»، التزاماً بتوجهات واستراتيجية دولة الإمارات، ضمن خططها في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19»، ويتم تنفيذها، بالتعاون مع 9 جهات أخرى، على مستوى الدولة، تمثّل الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، تنفيذاً لرؤية الوزارة، المتمثلة في «أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم».

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