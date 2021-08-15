أبوظبي تحدّث إجراءات السفر والحجر المنزلي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي» عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى أبوظبي من خارج الدولة، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 15 أغسطس 2021.

ويتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص لمسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس واليوم التاسع.

حجر منزلي

كما أصدرت اللجنة بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة تحديثاً لإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، اعتباراً من اليوم 15 أغسطس.

وأوضحت أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى 7 أيام مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم السابع، ويمتد الحجر لغير المطعمين لعشرة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم التاسع، وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر، في حال كانت النتيجة سلبية.

أماكن عامة

إلى ذلك، اعتمدت «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي» آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعّمين من مواطنين ومقيمين وسياح، والتي سيعمل بها بدءاً من يوم الجمعة المقبل 20 أغسطس الجاري.

ووفقاً للآلية المعتمدة، سيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار، للمطعّم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 30 يوماً، وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 7 أيام، كما سيسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عاماً الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

كما نصت الآلية المعتمدة على عدم السماح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار لغير المطعّم، ولكل من تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الرمادي والتي تعكس انتهاء مدة صلاحية فحص مسحة الأنف (PCR).

وأعلنت اللجنة أن صاحب الإقامة الجديدة غير المطعّم سيعامل معاملة المستثنى من التطعيم، ويمنح مهلة لمدة 60 يوماً لتلقي التطعيم.

وللحفاظ على تصنيف «مطعّم» على تطبيق الحصن، أوضحت اللجنة أنه يتعين على المطعّمين الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية حسب البروتوكول الطبي المعتمد لكل لقاح، على أن يتم إعطاء من مضى على جرعته الثانية أكثر من 6 أشهر مهلة لمدة 30 يوماً وحتى 20 سبتمبر قبل تحول لون الترميز الخاص به على تطبيق الحصن إلى رمادي، ويستثنى من هذا القرار المشارك في التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19».

شهادة التطعيم

كما أعلنت اللجنة إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى أبوظبي.

وقالت اللجنة: إن اعتماد شهادة التطعيم يمكن الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة في الإمارة على المطعمين اعتباراً من 20 أغسطس 2021.

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