الشامسي يكرّم مجلس إدارة ضاحية الخالدية

المصدر: (الشارقة - البيان)

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إدارة مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، لحصولهم على جائزة ضاحية السعادة ضمن مبادرة السعادة التي أطلقتها إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة الشارقة، بالتعاون مع دائرة ‏شؤون الضواحي والقرى وإدارة الشرطة المجتمعية‎.‎

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الشامسي لضاحية الخالدية أمس، وكان في استقباله خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ونائبه محمد بن جرش، وعدد من أعضاء المجلس، بحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، والعقيد يوسف حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.

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