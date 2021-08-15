شرطة دبي توعي ربات المنازل باشتراطات السلامة من الحوادث

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية ومجلس السعادة والإيجابية، ومبادرة الروح الإيجابية، محاضرة توعية لربات المنازل في خيمة السعادة في شعبية شرطة دبي بمنطقة أم الدمن بحضور 45 ربة منزل.

وقدم الرقيب عبدالله حمزة من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي شرحاً حول التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحوادث والحرائق، وكيفية استخدام طفايات الحريق في المنزل، وكيفية إخمادها حال نشوبها، وكيفية التصرف والإخلاء وغيرها من الإجراءات الأخرى لضمان سلامة سكان المنزل، وضرورة التأكد من إجراءات الأمن والسلامة العامة، وصلاحية أجهزة كاشف الدخان، ومعدات إطفاء الحرائق، وخطط السلامة والإخلاء.

وشدد خلال عرض عملي على ضرورة فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء، والتأكد من عملها وجهوزيتها، والتدقيق على إجراءات الأمن والسلامة العامة، وصلاحية أجهزة كاشف الدخان، ومعدات إطفاء الحرائق، وخطط السلامة والإخلاء.

وأشادت فاطمة بو حجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية بمحتوى المحاضرة وأهمية التوعية بكل ما يختص باشتراطات السلامة والأمن والحماية، مثنية على سرعة استجابة الدفاع المدني.

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