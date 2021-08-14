قائد عام شرطة الفجيرة لـ«البيان»: تصنيف «6 نجوم» مصدر فخر واعتزاز

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومية وحصول مركز مرور وترخيص الفجيرة على أعلى تصنيف وهو 6 نجوم، مصدر فخر واعتزاز للقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

ولفت لـ«البيان» أن هذا التميز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأشار الكعبي إلى أن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود فرق العمل المتفانية بتقديم أفضل المستويات، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى الريادة والتميز، مما يسهم في تقديم خدمات شرطية عالية الجودة.

وقال الكعبي إن شرطة الفجيرة تعمل وفق منظومة عمل أساسها التطور والتقدم وتسخير كل التقنيات الحديثة من أجل تقديم الأفضل، وذلك ضمن بيئة تحث على العمل بفاعلية وكفاءة وتميز، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة استطاعت طوال أعوام أن ترسم لمسيرتها خطاً نحو التميز، حيث استطاع مركز خدمات المرور والترخيص الحصول على تصنيف 5 نجوم مرتين بناءً على برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة والصادر من مجلس الوزراء، وهو المركز الأول والوحيد في وزارة الداخلية الحاصل على هذا التصنيف، كما حصل أيضاً على أفضل مركز لإسعاد المتعاملين وكذلك أفضل جهة في المجال المروري.

وأكد الكعبي مواصلتهم لمسيرتهم في التميز في ظل الدعم الكبير لوزارة الداخلية الحريصة على تحقيق الريادة وفق رؤى تطويرية شاملة أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات، وعليه أهدى الكعبي هذا الإنجاز إلى جميع العاملين والمنتسبين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة وجميع الشركاء وأفراد المجتمع ومؤسساته.

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