أبوظبي تعتمد إجراءات شهادة التطعيم الصادرة من خارج الإمارات للزوار

المصدر: البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي عن إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي.

اعتماد شهادة التطعيم يمكّن الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة في الإمارة على المطعمين اعتباراً من 20 أغسطس 2021.

وقبل السفر إلى الإمارة، يجب على الزائر التسجيل في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، من خلال خدمة "تسجيل القادمين"، وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق التي تثبت حالة التطعيم، ومن ثم تصل للزائر رسالة نصية تشمل رابطاً لتحميل تطبيق الحصن.

عند الوصول إلى أبوظبي، يحصل الزائر على الرقم الموحد في المطار أو من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، ويقوم بالتسجيل على تطبيق الحصن باستخدام الرقم الموحد، ورقم الهاتف المسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصي عند إجراء فحص مسحة الأنف PCR في الدولة.

وتصل للزائر كلمة مرور لمرة واحدة OTP لإنهاء إجراءات التسجيل على تطبيق الحصن، الذي يمكن المستخدم من الاطلاع على حالته الصحية ومعلومات التطعيم والفحوصات والسفر واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR.

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