الطقس غداً في الإمارات صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر .

ويكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية و الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. و الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. و يحدث المد الأول عند 17:49 و المد الثاني عند 06:08 والجزر الأول عند الساعة 11:07 و الجزر الثاني عند الساعة 00:17 و بحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:49 و الجزر الأول عند الساعة 07:48 و الجزر الثاني عند الساعة 21:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 32 85 30

دبي 41 33 85 25

الشارقة 44 30 85 20

عجمان 39 33 85 35

أم القيوين 39 28 85 20

رأس الخيمة 39 32 85 30

الفجيرة 35 32 85 45

العين 46 32 40 10

ليوا 48 30 75 10

الرويس 45 30 85 10

السلع 44 31 80 10

دلما 39 32 70 40

طنب الكبرى 39 32 80 45

طنب الصغرى 39 32 80 45

أبو موسى 39 32 80 45

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز