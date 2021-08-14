الأرشيف الوطني يسرد تاريخ الشيخ زايد في العين وإنجازاته

المصدر: وام

نظم الأرشيف الوطني محاضرة افتراضية بعنوان "مدخل إلى الوثائق البريطانية.. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العين .. نموذجا للدراسة" استعرض فيها الإطار التاريخي للمرحلة التي كان فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ممثلا للحاكم في منطقة العين و الدور الكبير الذي أداه رحمه الله والذي تجلت خلاله بوادر فكره الوحدوي الذي سبق به زمانه و سطع نجمه كقائد غدا اسمه رمزا للحكمة والإخلاص فأحبه شعبه الذي بهرته المشاريع الحيوية في إدارة التعليم وبناء المدارس وفي مجال الزراعة والإصلاح الزراعي، وتشجيع المزارعين على الزراعة.

وأشاد الدكتور حمدان الدرعي الباحث والمؤرخ، في هذه المحاضرة - التي نظمها الأرشيف الوطني وتم بثها عبر قنوات التواصل التفاعلية- بالمرحلة التي قضاها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة العين /1946-1966/ وشرع خلالها في تنفيذ مشروعه الضخم لتوفير المياه العذبة فعمل على حفر الأفلاج واستصلاحها .

و عن مرحلة وجود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ممثلا للحاكم في العين سلط الدكتور حمدان الدرعي الضوء على الأدوار التاريخية للشيخ زايد ومن بينها الأدوار القيادية التي أداها على مختلف الصعد وهواياته، والرياضات التي كان يمارسها و جهوده في مرافقة فرق التنقيب عن النفط ورحلته مع الرحالة البريطاني باكماستر عام 1954 إلى المنطقة الغربية والتي استمرت شهرين كاملين وكانت تلك الرحلة أول إحصاء للسكان والواحات.

و تحت عنوان "زايد والفكر الوحدوي" تحدث المحاضر عن الوحدة في فكر الشيخ زايد ووجدانه، وجهوده حتى قيام الاتحاد.

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