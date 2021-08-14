الصحة تعتزم إدخال تقنية اختبار جديدة لفيروس كورونا

المصدر: دبي -البيان

أعلنت شركات إماراتية عزمها إدخال تقنية اختبار جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) لدول الخليج والشرق الأوسط، تتميز بقدرتها على كشف الإصابة بالفيروس في بدايتها بنسبة 100% وتكشف عن السلالة المتحورة للفيروس (دلتا) بنسبة 99.4%.

وقال الشيخ سلطان بن سعود عبدالعزيز المعلا الرئيس التنفيذي لشركة (كوبر دياقنوستكس) الإماراتية إن أصل التقنية التي تحمل اسم (كريسبر)، قدمتها الباحثتان الفرنسية ايمانويل تشاربينتييه والأمريكية جينفر دودنا كتقنية عالمية للكشف عن الحمض النووي RNA و كذلك DNA في التشاخيص بشكل عام، علماً بأن الباحثتان حصلتا على جائزة نوبل للكيمياء العام الماضي في تقنية الحمض النووي DNA وتم لاحقاً ابتكار التشخيص عن فيروس كوفيد 19.

وذكر إن تقنية كريسبر، نالت ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الدواء والغذاء الامريكية (FDA)، كونها تتميز بدقة وحساسية بنسبة 100% في الكشف عن الفيروس التاجي خلال المرحلة الأولى من الإصابة، ما يسهم في دقة التشخيص وتحسين مستوى الرعاية الصحية وعلاج المصابين، مشيرا إلى أنها حصلت أيضا على الترخيص الطارئ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات.

ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت على التقنية أظهرت نجاحها في الكشف عن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا بنسبة بنسبة 99.4%.

وأضاف الشيخ سلطان المعلا أن اعتماد هذه التقنية في الإمارات، بصفة الاستخدام الطارئ، يأتي استمرارا لنهج الدولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية بالصورة المثلى، بما يكفل التصدي لجائحة كورونا.

هذا و قد أكد الدكتور أمين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع – بأن الوزارة دائماً تحرص على إدخال وإدراج أفضل التقنيات العالمية ضمن خدماتها بالدولة، وانها كانت حريصة كل الحرص بإصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لتقنية كريسبر فور استلامها للملف مع ترخيص الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA وأنها حريصه لاعتماد التقنيات الجديدة لتعزيز دور دولة الإمارات الريادي في مكافحة جائحة كوفيد 19.

وأشار الدكتور زاهد السبتي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة ماجنتا الإماراتية وهي الموزع الحصري لفحص كريسبر في دولة الإمارات أن التقنية الجديدة تمثل نقلة نوعية في دقة الكشف عن فيروس كورونا المستجد وهي تتفوق بشكل كبير على كافة التقنيات المستخدمة حاليا وذلك من ناحية التأكد بنسبة بنسبة 100% في الكشف عن الفيروس وكذلك من ناحية سرعة الحصول على النتائج حيث أن النتيجة تظهر خلال ٤٥ دقيقة فقط مما يجعلها تتميز عن باقي الفحوص المتوفرة حالياً، والذي سيمكنها من التمتع بتنافسية عالية في العديد من المجالات كالمطارات والمدارس والأماكن الأخرى ذات الأهمية.

كما أشار الى أن الشركة تهدف من خلال خططها توفير الفحص للجميع، بما يضمن الكشف المبكر عن الفيروس في مرحلة الإصابة الأولى، وبالتالي الإسراع في عزل المصابين والمخالطين لهم والسيطرة على الإصابة مما سيؤثر إيجابياً وبشكل كبير في السيطرة على الجائحة.

من جانبه، قال ايمن شيخ لحلو المدير العام لشركة (كوبر انترناشيونال) الموزعة للتقنية الجديدة بالشرق الأوسط: إن (كريسبر) جرى استخدامه في كبريات المختبرات بالولايات المتحدة، وحقق نجاحا كاملا في الكشف عن الإصابة بالفيروس بمجرد العدوى به، لافتا الى أن نتائج الفحص تظهر خلال45 دقيقة.

وأوضح أن هذا الاختبار يقوم على أخذ مسحة من الاأنف، ثم يتم إجراء الاختبار على جزيء واحد لأهداف الحمض النووي، للكشف عن وجود الفيروس من عدمه.

ولفت الى أن الشركة تتعاون حاليا مع شركاء في الخليج والمنطقة العربية لضمان وصول الاختبار الجديد الى مختبراتها ومراكز الفحص والمطارات والمنافذ الحدودية بما يسهم في الحد من العدوى بالفيروس المستجد، والسيطرة على الوباء.

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