محمد بن راشد يعتمد نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومياً

المصدر: البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومياً حيث حقق 14 مركزاً ارتفاعاً في تصنيفه، وحصل مركز مرور وترخيص الفجيرة وهيئة الهوية فرع البرشاء في دبي على أعلى تصنيف وهو 6 نجوم.

وقال سموه عبر تويتر: اعتمدنا اليوم نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومي .. 14 مركزاً حققت ارتفاعاً بتصنيفها .. مركز مرور وترخيص الفجيرة وهيئة الهوية فرع البرشاء في دبي حصلا على أعلى تصنيف وهو 6 نجوم .. مبروك لمراكز الـ 6 نجوم .. ولمراكز الـ 3 نجوم نقول التقنية تقدمت وتقدم خدمات أفضل من ذلك …

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