خطوات تقديم طلب المشاركة بالعرس الجماعي في الإمارات

المصدر: البيان

تساهم وزارة تنمية المجتمع في تنظيم الأعراس الجماعية التي يتم من خلالها تزويج أعداد من الشباب إلى أعداد مماثلة من الشابات بهدف خفض تكاليف الزواج.

وتقدم إدارة منج الزواج خدمة المشاركة في العرس الجماعي، والتي تستهدف مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالمشاركة في الأعراس الجماعية عبر موقعها الإلكتروني www.mocd.gov.ae .

خطوات تقديم طلب المشاركة في العرس الجماعي

- تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

- يتوجب عليك إنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة من خلال التسجيل عبر هذا الرابط اضغط هنا.

- قم بالضغط على "طلب المشاركة في العرس الجماعي".

- بعد قراءة بطاقة الخدمة والإطلاع على الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة اضغط "ابدأ الخدمة".

- قم بإكمال ملء الحقول الإلزامية.

- قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

- قم بالضغط على ارسال للإنتهاء من الطلب.

شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة

- أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة.

- لا تنطبق عليه شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أن شارك في حفل زفاف جماعي سابقا.

- عدم الدخول بالزوجة عند المشاركة بالعرس الجماعي.

الوثائق المطلوبة

- بطاقات الهوية لكلا الزوجين.

- نسخة من عقد الزواج الصادر من المحكمة المختصة.

- نسخة من خلاصة القيد تتضمن أسم الزوج و الزوجة بالإضافة إلى صفحة المولود الأول والصفحة رقم ( 32 ).

- شهادة راتب تفصيلية للزوج تتضمن جميع العلاوات.

- إثبات عدم إتمام الزواج صادر من قبل المحكمة المختصة.

- شهادة بنكية تتضمن رقم الحساب الدولي IBAN.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز