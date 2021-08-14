هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات تعززان التنقل الأخضر في دبي

المصدر: البيان

تعزيزاً للشراكة الحكومية الرائدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات التي تعتمد على الربط والتكامل الرقمي، أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الشاحن الأخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات، حيث تقوم الهيئة بإنشاء حساب فوري لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات، مما يسمح لمالكي المركبات الكهربائية التجارية وغير التجارية شحن مركباتهم في أكثر من 300 محطة من محطات "الشاحن الأخضر" لشحن المركبات الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والمنتشرة في جميع أرجاء الإمارة.

وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب للمتعاملين وإعلامهم إلكترونياً بتفاصيل الحساب، لجعل رحلتهم نحو الاستدامة والتنقل الأخضر أكثر سهولة، لا سيما وأن الهيئة تتيح الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021. ويستطيع مستخدمو المركبات الكهربائية شحن مركباتهم بعد التسجيل لدى هيئة الطرق والمواصلات باستخدام تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المتوفر في محطات الشاحن الأخضر العامة. كما يمكنهم شحنها باستخدام بطاقة الشاحن الأخضر، التي تصدرها هيئة كهرباء ومياه دبي فور تسجيلهم في "الشاحن الأخضر" وتعمل على إيصالها للمتعاملين خلال ثلاثة أيام عمل. كما يمكن للمتعاملين التسجيل في حساب الشاحن الأخضر عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتسخر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021. وقد تجاوزت دبي الهدف المحدد في الاستراتيجية قبل عامين من الموعد المحدد، حيث انخفضت الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019. وتتعاون الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتشجيع التنقل المستدام في إمارة دبي، وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات".

من جانبه أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: أن محور حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، يأتي في مقدمة أولويات عمل الهيئة، وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام.

وقال: اعتمدت الهيئة حزمة من المبادرات لدعم انتشار المركبات الكهربائية، منها: الإعفاء من رسوم الهيئة عند تجديد المركبة، وكذلك الاعفاء من رسوم بطاقة "سالك" التي تدفع مرة واحدة، إضافةً إلى تخصيص مواقف محددة باللون الاخضر للمركبات الصديقة للبيئة في الامارة، موضحاً أن الهيئة أطلقت عدداً من المشاريع والمبادرات لتعزيز النقل الصديق للبيئة، منها تدشين التشغيل التجريبي لحافلات المواصلات العامة الكهربائية، وتشغيل مركبات أجرة تعمل بوقود الهيدروجين، وتركيب إنارة الشوارع الموفرة للطاقة، ونجحت في تحويل 50% من أسطول تاكسي دبي ليكون صديقاً للبيئة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2027.

وقال المهندس ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي : "إن الهيئة منذ نشأتها تبنت التخطيط والتنفيذ الفعال لمشروعات الطرق والمواصلات المبتكرة، من أجل تعزيز منظومة النقل الجماعي المتكامل في الإمارة، وتوفير شبكة نقل وبنية تحتية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير أسلوب تنقُّل سهل ومريح وذي كفاءة عالية، مما يساهم في دعم وتعزيز بنية الأعمال والتجارة والسياحة بمدينة دبي، ودعم القاعدة الاقتصادية للإمارة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وتحسين البيئة المعيشية للسكان وفق رؤية الهيئة "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".

وأشار المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لإثراء تجربة المتعاملين وتوفير جهدهم ووقتهم، وترسيخ مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيعهم على اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة أعداد السيارات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الإمارة.

وللاستفادة من الشحن المجاني الذي تقدمه هيئة كهرباء ومياه دبي لمالكي السيارات غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021، يجب أن يكون الشحن في محطات الشحن العامة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.

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