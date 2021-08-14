شرطة دبي تحفز خيال الأطفال وقدرتهم على الإبداع

المصدر: (دبي - البيان)

أهدت مجلة «خالد» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي أطفال عالم مدهش رسماً حياً لوجوههم من خلال فعالية «ارسمني» للأطفال ممن توافدوا إلى منصتها الكائنة في قاعة الشيخ سعيد 1 في مركز دبي التجاري العالمي إلى جانب إشراكهم بفقرات ترفيهية وورش عمل تحفز خيالهم وقدرتهم على الإبداع.

وأوضحت فاطمة بو حجير المنسقة العامة لمبادرة «الروح الإيجابية» أن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مجلة خالد للأطفال تأتي في إطار المشاركات التي تقدمها مختلف الإدارات العامة والفرعية بشرطة دبي في عالم مدهش ضمن مفاجآت صيف دبي.. منوهة بأن منصة الشرطة تقدم باقة متميزة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التوعوية والترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية تعزيزاً لتحقيق أهداف المبادرة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي.

فعاليات

وقالت زينب حسين مدير تحرير مجلة خالد إن أسرة المجلة تحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تستهدف فئة الأطفال تحقيقاً لرؤية الشرطة المجتمعية في العمل على صوغ شخصية متكاملة للطفل ليكون بذرة صالحة وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب وتبنيها وترسيخ التربية الأمنية والسلوكية وتثقيفهم بمختلف المجالات المرورية والصحية والعلمية والدينية.

وأوضحت أن الفعالية استهدفت الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 12 عاماً وتضمنت رسم صور شخصية للأطفال من قبل الرسامة ندى آل درويش وإهداءهم صورهم إلى جانب تنظيم فقرات ترفيهية وورش عمل في الرسم والتلوين وحلقات تحفز خيالهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم.. مؤكدة الحرص على توفير تجربة ثرية للأطفال مليئة بالتجارب المتفرّدة التي تساعدهم على التعلّم، وتكسبهم في الوقت ذاته المعرفة الأمنية المجتمعية المطلوبة وهو ما يدعم توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في توفير بيئة آمنة قوامها جيل واعٍ بحقوقه وواجباته قادر على التعامل مع التحديات المستقبلية والانخراط بإيجابية في محيطه المدرسي والاجتماعي.

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