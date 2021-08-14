38 % انخفاض وفيات حوادث المرور في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت إحصائيات إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن وفيات الحوادث المرورية بإمارة الشارقة حققت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة بلغت 38 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

أهداف

وأكد المقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل على تطبيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً بهدف خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات بسبب الحوادث المرورية.

كما أكد حرص شرطة الشارقة على تحديد الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها مشيراً إلى أن ما حققته إدارة المرور والدوريات من انخفاض في عدد الوفيات جاء نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية التي تمثلت بزيادة برامج التوعية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع ونشر الثقافة المرورية بين مختلف أفراد الجمهور إلى جانب دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية المرورية.

وأضاف المقدم علاي إن شرطة الشارقة تسير وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الوعي المروري بين أفراد المجتمع كافة وضمن أهم مبادراتها وهي حوادث السير وتعزيز الثقافة المرورية بهدف الوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من الحوادث المرورية.

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