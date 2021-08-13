ضابط في شرطة دبي يحصد جائزة أفضل مدير تنفيذي لعام 2021

المصدر: وام

حصد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي على جائزة أفضل مدير تنفيذي على مستوى الدوائر الحكومية لعام 2021 وذلك ضمن جائزة "Future Workspace Awards 2021" المقدمة من منصة صانعي القرار "CXO DX" ومقرها دبي.

وجاء فوز العميد الرزوقي إلى جانب 65 شخصية من القيادات التنفيذية الذين تم اختيارهم على مستوى الشرق الأوسط، لدورهم البارز في إعادة بلورة أساليب عمل مؤسساتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا كوفيد-19.

وفاز العميد الرزوقي بالجائزة نظراً لدوره كمدير للإدارة العامة للذكاء الإصطناعي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" والتي ساهمت في استمرار تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بكل حرفية ودون انقطاع وبكل سهولة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي وعبر الموقع الإلكتروني ما انعكس على إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان فيه.

وأكد العميد الرزوقي أن الفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي على مستوى الدوائر الحكومية لعام 2021 يأتي بفضل توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وحرصه الدائم على مواكبة أفضل التطبيقات العالمية وتطبيق أفضل الممارسة في مجال العمل الذكي والذكاء الإصطناعي وهو ما انعكس على استمرار تقديم الخدمات الشرطية وفق أعلى المعايير عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني خلال الجائحة.

وقال إن شرطة دبي تحرص دائماً على تسخير كافة التقنيات الذكية من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتسهيل حصولهم على الخدمات تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، وأن تكون دبي ريادية في مختلف الخدمات ومنها الشرطية والأمنية.

يذكر أن الجائزة تكرم الشخصيات والمديرين التنفيذيين لدورهم في إعادة التفكير بالطريقة التي تعمل بها مؤسساتهم لضمان استمرارية الأعمال والتكيف مع التحدي الذي فرضته جائحة "كورونا" عبر استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي والاعتماد على العمل الرقمي في توفير الخدمات.

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