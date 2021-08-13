6000 مشارك في «صيفنا سعادة» خلال أسبوعه الثالث

المصدر: (عجمان - وام )

يتواصل برنامج النسخة الثانية للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» والذي يستمر حتى 19 أغسطس الجاري برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

حظيت الفعاليات المتنوعة باهتمام ومتابعة ومشاركة كافة فئات المجتمع في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاهتمام المتزايد من أولياء الأمور بالبرامج التي تؤدي لتطوير المواهب.

وتزايد أعداد المشاركين بالفعاليات الصيفية في أسبوعه الثالث حيث بلغ 6442 مشاركاً من الذكور والإناث، من بينهم 856 مشاركاً في سؤال المسابقة على «الانستغرام».

واستضافت مدينة عجمان الإعلامية الحرة ورشة «أساسيات الإلقاء والتقديم»، حيث شارك في تقديمها هاشم الوالي من جمعية سفراء مجلس الإمارات، إذ شهدت تجاوباً لافتاً وإشادة بالفكرة ومضمونها.

ونالت البرامج المتنوعة التقدير والإشادة من كافة فئات المجتمع، من بينها الدورة التدريبية لتعليم الغولف في نادي الزوراء للغولف في عجمان وفنون التايكوندو في مراكز الشباب، إلى جانب برنامج الإعلامي الشامل في مركز شباب عجمان وأسرار شخصيتك ما بين الهواية والطموح وعلى خطاهم بمشاركة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل وعفراء بخيت بن هندي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب المسابقات الترفيهية في سيتي سنتر عجمان وورشة القانون في الإعلام بمشاركة المستشار القانوني إبراهيم البلوشي.

إسعافات أولية

وتم تنظيم ورشة «مقتطفات من كتاب»، كما تم تنظيم دورة الإسعافات الأولية وبرنامج فنون التنسيق والمرشد السياحي في متحف عجمان، وفعالية «عندك خبر» في دائرة البلدية والتخطيط وغيرها من البرامج الأخرى.

وتفاعلت هيئة النقل مع البرنامج الصيفي باستضافة برنامج «فني المستقبل»، إلى جانب فعالية «اكتسب مهارات التواصل ويانا» في مركز عجمان للاتصال و«همة نحو القمة» عبر برنامج زوم والإعلامي الشامل ولمسات للخياطة وورشة لتكوني أجمل، وورشة الطبخ وغيرها من الفعاليات الأخرى التي أكدت قيمة وأهمية البرامج التي تم إعدادها من اللجنة العليا المنظمة لتلبية جميع التطلعات والأذواق ورسم السعادة على وجوه أفراد المجتمع.

وتفاعل المشاركون أيضاً مع ورشة «كيف تصبح معلقاً ناجحاً» من خلال المعطيات المرتبطة بالخطوات التي تعزز تطوير الموهبة بمشاركة المعلقين محمد الشامسي وعبدالله السعدي من قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، كما شهدت ورشة كيف تعود لنشاطك الرياضي في مركز شباب عجمان مشاركة واسعة بالتنوع الممتاز في التدريبات الرياضية والبدنية.

وحرصت اللجنة المنظمة على تعزيز التوعية وسط أفراد المجتمع بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني عن طريق برنامج «السلامة من الحريق» عبر برنامج زوم والتدريب العملي على استخدام طفايات الحريق في مركز الدفاع المدني بمصفوت والإطفاء بتقنية الواقع الافتراضي في مركز عجمان.

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