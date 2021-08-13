وزير العدل: شباب الوطن كفاءات تعزز المنظومة القضائية

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن شباب الوطن كفاءات واعدة، تعزز المنظومة القضائية، فهم رجال المستقبل، وعماد المجتمع لتحقيق الخطط التنموية في الدولة. ولا بد من الاستفادة المثلى من أفكارهم وطاقاتهم وإبداعاتهم، لتدعيم المكتسبات التي حققتها الدولة .

خلال الـ 50 عاماً الماضية، والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات، لتحقيق الطموحات في الـ 50 عاماً القادمة، لجعل دولة الإمارات الأفضل والأسرع، والأعدل في منظومتها القضائية.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للشباب: نستقى في وزارة العدل، استراتيجيتنا، من رؤية قيادتنا الرشيدة للشباب، وإيماننا المطلق بهم جميعاً، ونسعى لتوفير البيئة الحاضنة للتواصل مع شباب الوطن، والاهتمام بمواهبهم ومخرجاتهم، إضافة إلى تطوير مبادراتهم ومشاريعهم وأفكارهم، في تطوير عمل المنظومة القضائية في الدولة.

وتابع معاليه قائلاً: نعتقد أن مستقبل المهن القضائية، وتطور مستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم، مرهون بإشراك الشباب، والاستفادة من الأفكار الجديدة، لا سيما أن المحاكم جزء مهم جداً من نسيج المنظومة المجتمعية، يؤثر ويتأثر بها بشكل مباشر ومستمر، حيث إننا نعمل اليوم بمنظمة قضائية إلكترونية وذكية، تعمل عن بعد، وننتظر من شباب الوطن، الكثير في قادم الأيام، ونوفر لهم بيئة تفاعلية، تعزز اكتسابهم للخبرات، وتمكنهم من تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية والمستقبلية، وتقديم الحلول الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وبما يدعم التوجهات الحكومية للتحول إلى الحكومة الذكية، وتسخير الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، للاستمرار في تطوير منظومتنا القضائية، للوصول إلى أرقى المستويات العالمية، واحتلال المراتب الأولى في ترتيب التصنيفات الدولية، ضمن الدول الأسرع والأعدل في خدماتها القضائية.

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