أحمد بن حميد: نؤمن بقدرة الشباب على تحقيق الأهداف

المصدر: (عجمان - البيان)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بشبابنا الواعد والمبتكر. وأضاف: كلنا ثقة بأنهم قادرون على صنع التغيير والمساهمة في التعافي من جائحة «كورونا» ودعم الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام؛ من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، واليوم وبمناسبة اليوم العالمي للشباب نؤكد لكم بأننا على استعدادٍ تام لسماع أفكار الشباب وتبني مبادراتهم المبتكرة والتكنولوجية التي ستسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية.

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