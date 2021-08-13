حمدان بن زايد: شبابنا هم ثروتنا الحقيقية وأساس بناء الوطن

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن شباب الوطن، هم ثروته الحقيقية، وأساس بناء الأوطان، فهم الحاضر، والاستثمار الحقيقي لغدٍ أفضل.

وأضاف سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أنه، وفي اليوم العالمي للشباب، يواصل أبناء الإمارات مسيرة النجاح والإبداع، وذلك من خلال تميّزهم، وتسخير طاقاتهم لخدمة وطنهم. حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: شبابنا هم ثروتنا الحقيقية، وأساس بناء الوطن، هم حاضرنا، والاستثمار الحقيقي لغدٍ أفضل، وفي اليوم العالمي للشباب، يواصل أبناء الإمارات مسيرة النجاح والإبداع، بتميّزهم، وتسخير طاقاتهم لخدمة وطنهم.

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