كهرباء دبي تطلق برنامج «شباب الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «شباب الطاقة النظيفة» لاستقطاب المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات، وتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومهارات ريادة الأعمال. ويشتمل البرنامج على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية، والجلسات التعليمية المتخصصة، والزيارات الميدانية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين. واستقطب البرنامج أكثر من 100 طلب مشاركة من شتى جامعات الدولة، وبدأ دوراته التدريبية يوم أمس.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: يدعم مركز الابتكار، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، جهود الهيئة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب وإثراء تجربتهم ليكونوا حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050. ويرسخ تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه، ضمن منظومة قائمة على الكوادر الوطنية، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإقليمية والعالمية، ما يجعله منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة. وتهدف الهيئة، من خلال المركز، إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين والخبراء في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها.

مبادرات مخصصة

ومن جانبه، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يولي مركز الابتكار أهمية خاصة للشباب، ويعمل على إطلاق برامج ومبادرات مخصصة لفئة الشباب، تتيح لهم تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة المستدامة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يرسخ جهود الهيئة الرامية إلى استثمار طاقات الشباب ومواهبهم ومعارفهم لخدمة الهيئة والمجتمع.

ويعزز برنامج «شباب الطاقة النظيفة» مكانة مركز الابتكار، بوصفه منصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، ويأتي ثمرة التعاون المثمر مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية.

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